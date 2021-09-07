台灣正面臨新一波機師染疫傳染給兒子而擴散開來的疫情，已確認Delta病毒已進入台灣社區。Delta病毒是目前全球新冠肺炎的主要傳染病毒株，已蔓延全球至少135國，美國也是首當其衝。在開學後，根據美國疾病管制中心(CDC)模型預測，最糟情況3個月將有75%學童染疫，顯示未來情勢相當嚴峻。

美國CDC公布了一項實驗室模擬數據。結果指出如果小學校園裡沒有要求學生配戴口罩，也沒有定期的檢測，有75%學童將會在開學後3個月內染疫；而若是有配戴口罩，也有檢測，則數據也僅下降到22%。模擬該試驗的團隊指出，缺乏隔離以及口罩配戴的方式不完全是導致此嚴重情況的主因。

部分專家認為國衛院給出的時間點太悲觀(年底前可供12歲以下孩童施打的疫苗不會獲得批准)；一位史丹佛兒科傳染病專家向《紐約時報》表示，他認為輝瑞有機會在10月底取得為兒童申請的緊急授權使用。在開學之後，國會議員、州長，甚至是美國兒科學會都要求FDA能優先為兒童施打疫苗，並且期待他們能給父母一個明確的時間點。

外媒報導指出，在美國因新學期而起一波青少年與兒童染疫疫情，讓越來越多的家長不禁紛紛詢問，為什麼相關單位還沒有批准針對12歲以下兒童研發的疫苗？

其中主要的原因是，美國食品與藥物管理局(FDA)先前修改了規定。在7月份，FDA要求莫德納(Moderna)以及輝瑞(Pfizer)藥廠臨床試驗中的兒童人數需要增加一倍。會有此要求是因為期待透過臨床試驗能更明確了解孩童施打後的罕見副作用；此外，FDA也要求需要提供孩子在經過試驗後4~6個月的後續安全數據(對比成人臨床研究，僅要求試驗後2個月的安全數據)。因此，美國國衛院(National Institutes of Health)負責人表示，針對兒童的疫苗很可能在今年年底前都不會獲得批准。

從上述結果不難發現，雖然多數美國的學校都要配戴口罩上課，也會在校門口進行量體溫、消毒等防疫措施；但因缺乏施打疫苗後的保護力，學童們要到校上課仍舊面臨極高的染疫風險。

在各國，新冠肺炎疫苗能否針對孩童或青少年施打的規定不一。在台灣，唯有輝瑞/BNT (Pfizer/BioNTech)疫苗獲批可針對12歲以上青少年施打(施打年齡層最低)。此外同樣也與美國當地一樣，在台還沒有疫苗獲得批准可向12歲以下孩童施打。

當前美國是全球疫情確診數最高的國家，根據worldometer.com網站統計，確診人數超過4086萬，死亡人數超過66萬；根據Our World in data網站統計，截至9月4日，美國完整接種疫苗的人口比達到52.32%，部分接種則有9.29%。劑次人口比達到61.61%。