南非總統拉瑪佛沙今天宣布，明天開始將放寬防疫限制，縮短全國宵禁時間，並將於兩週內公布「疫苗護照」計畫。然而，南非民眾至今仍對COVID-19疫苗抱持懷疑態度。

自疫情爆發以來，南非已通報超過280萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，至少8萬4877人病故，是非洲疫情最嚴峻的國家；而政府採購疫苗進度緩慢，加上延遲推出疫苗接種計畫，導致國內接種率不佳，特別是男性人口。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）向全國發表電視談話時強調，接種疫苗的成年人口是全面重啟經濟和避免第4波疫情的關鍵。

拉瑪佛沙說，兩週內，「我們將就『疫苗護照』計畫提供進一步資訊，疫苗護照可作為接種疫苗的證據，以便參與各種活動或用於其他目的」；但他沒有提供更多細節。

他補充說，「過去幾週的感染人數持續下降」，將允許當局從13日開始放寬防疫限制措施。

當局今天通報新增3961例確診，而7月初疫情高峰時的單日新增病例數約為2萬6500例。

南非防疫限制將調降一級至「經調整的第2級」（adjusted level 2）；在南非防疫限制系統中，第5級為最高級。

夜間宵禁將延後一小時至11時開始，持續至翌日凌晨4時，商家也可於週一至週五販售酒類，不過民眾在公共場合仍須強制戴口罩。

拉瑪佛沙說，南非正努力提高疫苗覆蓋率，尤其針對年長者或其他弱勢人口。他敦促國人施打疫苗，並表示疫苗數量足以供應所有人。但在南非6000多萬人口中，僅約700萬人完整接種。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1100913