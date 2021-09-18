法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天指出，法國注射至少1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗人數，已經突破5000萬人。

法新社報導，馬克宏在上傳社群媒體的影片中做了這項宣布，他還表示「疫苗拯救人命，病毒卻是奪命，就是如此簡單」。（譯者：徐睿承）1100918