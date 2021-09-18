法國注射至少1劑新冠疫苗人數突破5000萬 03:452021/09/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國注射至少1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗人數，已經突破5000萬人。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天指出，法國注射至少1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗人數，已經突破5000萬人。 法新社報導，馬克宏在上傳社群媒體的影片中做了這項宣布，他還表示「疫苗拯救人命，病毒卻是奪命，就是如此簡單」。（譯者：徐睿承）1100918 境外移入11人全部Delta 一人打3劑疫苗還是確診 莫德納疫苗彰化配發2萬5千劑 75歲以上接種第二劑已造冊免預約 #法國 #1劑 #COVID #19 #人數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自購64萬劑AZ疫苗來了 今下午運抵台灣 16:372021/09/17 生活 自購疫苗接力到貨 108萬劑莫德納深夜抵台 23:362021/09/17 生活 莫德納108萬劑 今到貨 04:102021/09/17 財經要聞 基隆長者27日開打第2劑莫德納 沒接種第1劑者也可即到即打 15:342021/09/17 生活 雲林查獲非法輸入唾液快篩試劑 200劑流進校園 10劑已開封使用 16:472021/09/17 社會 108萬劑莫德納今到貨 他警告還有一件大事要注意 08:192021/09/17 政治 立院報告受阻後 蘇貞昌臉書宣布：64萬劑AZ自曼谷起飛了 13:212021/09/17 政治 BNT第九輪有望加開名額 莊人祥說需考量1個因素 14:522021/09/17 生活 統一造冊 嘉義市75歲以上長者28日接種第2劑莫德納 15:432021/09/17 生活 李顯龍打疫苗追加劑 籲年長者踴躍接種防重症 15:182021/09/17 國際 防疫靠欺騙 蘇揆真敢吹 04:102021/09/17 時論廣場 國際熱門新聞 英王室要求密封高級成員遺囑 全因一場醜聞開始 - 國際 再也不怕爆胎 米其林無氣輪胎將正式上路 - 國際 美軍艦通過台灣海峽 今年第9次 - 國際 - 中央社 民調：拜登因應疫情失民心 支持度創任內新低 - 國際 - 中央社 英國外交大臣易人 新外相特拉斯被視為對中鷹派 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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