世界衛生組織（WHO）成員國提名新秘書長人選的期限已於今天截止。近20個歐洲聯盟（EU）國家提名現任秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）連任第二任期。

世衛成員國得在格林威治時間16時前提名候選人。而德國昨天宣布提名的譚德塞，似乎是目前的唯一候選人。

外交消息人士告訴法新社，一些歐盟國家隨後跟進德國，支持衣索比亞前衛生與外交部長譚德塞連任。

這些歐盟國家向日內瓦的世衛組織遞交密封信函，其中包括奧地利、法國、葡萄牙與西班牙。

世衛組織10月1日後才會打開信封，幾週之後，194個世衛成員國將收到候選人名單，接著才會公開。

譚德塞在2017年成為第一個領導世衛組織的非洲人。

56歲的他自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來一直站在最前線，成為最為人熟知的抗疫面孔之一。

法新社昨天在記者會上請譚德塞證實將角逐第二任期，但他拒絕回答。

多數觀察家預測譚德塞將獲得非洲國家官方支持，現在歐洲國家也提名他，令人意外。（譯者：楊昭彥）1100924