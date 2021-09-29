世界衛生組織（WHO）83名因應伊波拉病毒人員，2018年起在剛果民主共和國強迫與多名當地人發生性關係，導致29人懷孕，其中還有一名13歲的少女，世衛秘書長譚德塞道歉。

日本放送協會（NHK）報導，多名在剛果因應伊波拉病毒的WHO相關人員，從2018年到2020年強迫與多名當地人發生性關係，此事被媒體披露後，WHO成立獨立委員會進行調查。

WHO公布調查報告，經訪談75名聲稱受害的13歲到43歲剛果男女後，認定83名與WHO活動相關的人員以給予工作為名，強迫與當地人發生性關係，造成29名女性懷孕，其中還有一名13歲少女遭到性暴力並懷孕。

這83名加害人中，有21人直接受雇於WHO，多為剛果民主共和國出身。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為此出面道歉。他表示，WHO的組織有必要進行全面改革，會全力防止再次發生類似事件。