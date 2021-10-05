耿爽：輸血式幫扶海地效果不彰，聯合國應改進調整。（中國駐聯合國代表團網站資料照）

中國常駐聯合國代表團網站10月4日消息，中國常駐聯合國副代表耿爽大使在安理會海地問題公開會上發言指出，國際社會長期以來對海地的輸血、供氧式幫扶模式效果不彰，也不可持續。聯合國在海地的存在方式應該有所改進調整。

耿爽指出，過去4個月，海地政局持續動盪，安全形勢和人道危機未有絲毫好轉，仍在持續惡化。對海地人民的悲慘境遇深表同情。海地政府和政治領導人應從國家和人民利益出發，停止權力鬥爭，切實負起責任，採取行動推動國家走上正常發展軌道。

耿爽建議，一要加緊推進政治過渡。亨利總理近日同部分黨派就選舉時間表和選舉前政治安排達成協議，但海地一些民間團體和政黨對此存在分歧，雙方仍陷入爭執。憲法公投、總統和議會選舉一再推遲只會增加海地政局的不確定性。呼籲海地各方以大局為重，互諒互讓，顯示靈活，相向而行，盡快通過廣泛政治協商就有關安排達成一致，確保早日舉行選舉。

二要全力開展人道援助和災後重建。海地地震和熱帶風暴造成重大人員傷亡和財產損失，新增65萬人亟需人道援助。中方呼籲國際社會積極回應聯合國發起的總額約1.87億美元的人道援助緊急呼籲，敦促海地政府同聯合國系統密切配合，確保把物資送到最需要的民眾手中，避免產生浪費和腐敗。

三要著力打擊黑幫活動。海地黑幫氣焰囂張，活動猖獗，無惡不作，催生的各種社會亂象令人髮指，6月以來已造成1.9萬人流離失所。海地政府要切實加強員警能力建設，抓緊落實《減少社區暴力國家戰略》，爭取早日剷除黑幫這一社會毒瘤。政治人物要切斷同黑幫的利益鏈條，任何同黑幫活動有關聯的人都應被禁止參政和擔任公職。

耿爽強調，面對天災人禍，許多深陷絕望的海地人民不得不逃離家園。他們在異國他鄉遭到不公正對待，遭到大規模遣返，基本權利受到損害，中方同聯合國難民高專一樣對此表示關切。希望海地移民的人權和尊嚴得到應有保護。

耿爽認為，祕書長在最新一期報告中指出，2010年以來，國際夥伴向海地累計投入147億美元，卻沒有產生預期效果。中國代表團在此前安理會的審議中多次強調，海地問題沒有外部解決方案，海地走出困境歸根到底要靠海地人民自己。國際社會長期以來對海地的輸血、供氧式幫扶模式效果不彰，也不可持續。聯合國在海地的存在方式應該有所改進調整。

耿爽表示，中方願同安理會成員一道推動消除阻礙海地實現和平與發展的系統性、結構性障礙，考慮採取新的方式説明海地擺脫困境。中方願同各方圍繞聯合國駐海地綜合辦公室授權延期問題，包括授權的時限與內容，聯海辦與聯合國駐海地國家工作隊、美洲國家組織的關係等進行深入討論，共同找到幫助海地克服危機、步入正軌的辦法。

耿爽重申，無論聯合國做什麼，最重要的還是海地各黨派認真反思存在的問題，真正對自己的國家和人民負起責任。