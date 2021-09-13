隨著各國疫苗施打率逐漸提升，如何讓人們回歸疫情前的自在生活，或者在一定條件下享有不自由的自由，已成討論目標。英格蘭日前預定從9月底推行疫苗護照，出入指定人潮聚集場所時需要出示。但該政策突然急轉彎，英國衛生大臣Sajid Javid在12日表示，疫苗護照計畫已決定取消。

英格蘭地區原本預定要在9月底實施疫苗護照計畫，凡進出夜店、體育場館，或參與節日慶典、音樂會等大型集會者，都需要出示已經接種疫苗的證明。根據了解，當初推行此計畫是英國政府期待可以避免因疫情再起，再度走上封城的命運。除了英格蘭之外，蘇格蘭也提倡推行疫苗護照，但是遭到在野黨反對；威爾斯政府則無此計畫、北愛爾蘭政府則沒有就相關方案表態。

疫苗護照除了受到英國部分地區在野黨反對之外，夜店業者也強烈表達不滿，認為推行此政策將會削弱競爭力，也涉及歧視。

話說完沒多久，英國衛生大臣Sajid Javid即在12日改口，指出政府認為在當前疫情下，已無必要再實施疫苗護照的規範，因為疫苗接種率已經很高。他向媒體指出，他們已就相關問題進行研究，並且很高興的宣布不會繼續推動疫苗護照計畫。不過相關計畫還是會保留，作為潛在選項。

在改口後，Javid也分享在娛樂場所要求民眾出示證明文件，這種方式讓他感到不舒服；而反對人士也指出，此舉可能侵犯公民自由。

除了英國之外，法國日前也推行疫苗通行證計畫，出入餐廳等特定場所都要出示已施打疫苗的證明，但引發崇尚自由的法國民眾不滿，已連續幾周周末走上街抗議。除了在本國國內出入人潮聚集處的疫苗通行證外，歐盟在7月已宣布推行新冠數位證明（EUDCC），可在歐盟27個成員國以及冰島、挪威、若是等歐洲國家間通行，作用略有不同。

根據約翰霍普金斯大學統計，英國地區新冠肺炎確診病例共有7226276例，病歿者134200人；以總確診人數來看，是全球疫情第三嚴重的國家，排在美國與印度之後，近28天累積的確診病例則有962525人，3256人染疫過世。

根據Our World in data網站統計，英國完整接種兩劑疫苗者已來到64.50%，僅接種一劑者則是6.50%，劑次人口比來到71.0%。更細的來看，已有逾80%的16歲以上英國民眾完整接種疫苗。當前英國正在考慮是否要將疫苗施打計畫放寬到12到15歲青少年族群；此外，也在等候專家建議，再來決定是否要在該國針對年長者或是免疫系統脆弱者施打第三劑加強針。