保育雲林縣二崙鄉四番地保安林，社區志工種植600株雞母株。（林務局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣二崙鄉四番地保安林隨著生態體驗的遊客增加，雞母珠植株遭受干擾，數量逐漸下降，保安林志工憂心野外族群量銳減，22日種下600株雞母株，林務局表示，志工投入採種、培苗到栽植，期待優化後的保安林能導入更多的體驗活動。

二崙鄉四番地30餘名社區志工22日齊聚於四番地保安林（編號1815號)），小心翼翼地在孔隙地栽植600株雞母株，希望透過人工栽植復育，提升族群豐富度，塑造優質的保安林生態環境。

林務局南投林區管理處處長李政賢表示，生態資源豐碩的四番地保安林，是民眾休閒遊憩的熱門景點，自2008年開始，南投林區管理處輔導四番地社區協力保安林經營管理，吸引社區居民主動參與保安林的環境維護，近年來更積極投入外來種的移除與生態造林等協力工作。

社區保育志工說，仰賴生育地保護，降低人為威脅，是植物得以存續的不二法門，更是大家的社會責任，藉由加入友善保安林的行列，共同守護保安林，讓保育在日常生活中無所不在。