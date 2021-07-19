新冠疫苗擴大接種後，不少民眾搶買普拿疼欲緩解副作用，不過藥師沈采穎表示，打疫苗前或接種完立刻服用普拿疼都是錯誤的，恐會影響疫苗的效力，建議應等發燒後再吃為佳；另外，她也提醒，只要成藥成分中含有「乙醯胺酚」，都能有效舒緩。

據《東森新聞》報導，沈采穎指出，不少民眾擔心打疫苗後，會出現強烈的副作用，並於事前服用普拿疼預防，事實上這樣恐會影響疫苗效力，進而影響抗體產生。另外，她也提醒，接種完後最好不要馬上吃普拿疼，應在發燒至38.5度以上等不適症狀出現或有需要再吃，且最好的時間為接種後3個小時後。

針對近日民眾瘋買普拿，沈采穎也說，其實只要購買成分含「乙醯胺酚」、「洛索洛芬」或「布洛芬」等成分的藥品即可，並非只能選擇普拿疼，原因在於普拿疼主要成分就是「乙醯胺酚」。

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