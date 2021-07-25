中央流行疫情指揮中心24日公布南投縣莫德納疫苗還剩1428劑恐須繳回，南投縣府25日拿出數據指稱依縣府規劃施打期程7月30日就將施打完畢，縣長林明溱說，南投縣目前面臨最急迫的問題，是66及65歲長者打不到莫德納疫苗，以及7月27日有條件開放補教業復業，但是補教老師還打不到疫苗等，縣府衛生局及教育處都已分別行文中央，希望能夠儘快配撥疫苗。

縣府衛生局說明，根據中央統計資料，南投疫苗施打使用率至7月24日上午10時為92.01％全國排名第4，至25日中午前更已達94.11％，且到25日南投縣只剩下336劑莫德納疫苗，按縣府規劃的施打期程，在7月30日均將施打完畢，不會有打不完的問題。

南投縣政府教育處指出，南投縣內國中教職員工共2104人、高中930人，補教業797人，27日疫情降二級補教業有條件開放，最重要的是人員要施打疫苗，未施打者每3至7日要快篩；該專案施打疫苗日前已在22日中央召開的全國防疫會議反應，23日專函教育部請CDC能儘速配撥專案疫苗，只要疫苗到位就可立即施打。

另，衛生局說明，65至74歲是中央規定公費施打疫苗的第8類，但因為中央提供的疫苗是採「不足額」撥配，南投只獲得撥配50％的量，接種到67歲長者即用罄。對於65及66歲長者的施打需求，衛生局也已經在7月23日行文中央，請再撥配8千多劑莫德納疫苗。

衛生局也說，雖然中央規定要到1922疫苗登記平台預約，縣府也開放62家健保藥局、戶政、地政及衛生所等協助民眾，但是南投縣資訊相對落後，65、66歲長者很多並不知道怎麼上平台預約登記，因此要特別籲請中央重視偏鄉地區的這些長者，能再撥補莫德納疫苗讓他們能順利施打。

衛生局解釋，7月23日中央公布南投剩餘的1428劑莫德納疫苗，效期到7月29日至8月2日的有1092劑，縣府在7月23日已接種240劑、7月24日接種836劑，已完成1076劑，剩下的16劑將在25日接種完畢；效期到8月2日的有84劑、8月2日至8月6日的有252劑，因為已經約定第1至3類、第5類，以及可打第二劑的人員接種時間，預計7月30日都會全數接種完畢。