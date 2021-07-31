台大醫院副院長高淑芬和校友共同設計疫苗紀念貼紙。（王家瑜攝影）

國內疫情趨緩，疫苗施打作業仍不能停歇，台大醫院今天（31）日迎來10萬接種人次，徐先生和太太趁著周末來打疫苗，幸運成為台大醫院第10萬名接種者，和兩位兒子一家人與醫護同仁合影，留下難忘回憶。

台大醫院副院長高淑芬表示，從6月4日接下疫苗接種任務，6月15日正式開打，為了消除民眾接種疫苗的緊張，因此在現場設計打卡點，也特別設計貼紙供民眾留念。今天迎接第10萬接種人次，她開心送上限量版疫苗紀念貼紙、徽章以及台大醫院吉祥物醫寶玩偶給徐先生一家人。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，當時媒體上對於疫苗都是比較負面的消息，在愁雲慘霧的氣氛下，醫護團隊開始討論如何把打疫苗變成一件快樂的事情，因此將現場布置成嘉年華的樣子，希望民眾對疫苗重新定義。

疫苗紀念貼紙是由高淑芬和台大校友謝旻瑾醫師共同創作，每一張都有亮點和背後的意義，例如為了感謝各國提供疫苗相助，放上台灣黑熊、日本柴犬、美國老鷹、立陶宛白鸛等吉祥物。

日前一名德國駐台記者在網路上分享台大疫苗貼紙後意外爆紅，引發國外網友熱議。邱瀚模笑說這是無心插柳，原本希望在小地方下功夫，營造打疫苗歡樂的氣氛，他認為帶來的影響力絕對遠遠超出10萬人。

第十萬名接種的徐先生表示，打疫苗前有一點點緊張，到現場後一點緊張感都沒有了，很感謝政府提供疫苗，讓民眾可以這麼快打到，希望大家都能盡快接種。