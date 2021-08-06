高齡者接種疫苗恐遇到不會使用電腦等重重難關，為了避免獨居長者無法及時接收到相關資訊錯過造冊時機，林口區公所幸福轉運讚的幸福志工隊，針對數百名獨居長者詢問接種疫苗意願，除了協助登記造冊，也透過接送及電話關懷，串連起守護社區長輩的防線。

對於存在有資訊或數位落差的獨居長輩，接種疫苗成為一個需要跨越的挑戰，以居住在南勢與頂福交界的高奶奶而言，除了擔心自己慢性疾病是否會不良反應的情形發生，也擔心前往接種過程交通往返的問題。在頂福里蘇源和里長的細心協助下，透過預約UBER和鄰居共乘前往施打站完成接種，於接種後蘇里長也持續透過電話關懷身體狀況，降低高奶奶的擔心。

另外，獨居在林口社會住宅的黃伯伯，因曾發生車禍，導致身體平衡能力差，雖然透過鄰里造冊機制前往疫苗站接種疫苗，但接種後發生暈眩症狀，經接種站新泰醫院護理人員察覺異狀後，由公所人員聯繫東南社區發展協會理事長及志工專車協助護送返家，並由協會薛純良理事長及在地東勢里李文基里長會同協隊志工持續追蹤黃伯伯接種後的身體狀況，所幸經過一個多禮拜的追蹤，黃伯伯並未有疫苗不良反應。

東南社區發展協會的志工李淑英及黃嬿婷表示，這些獨居長輩們有時候其實不知道怎麼向他人表達自己的需求，部分長輩有很重的不安全感及焦慮感甚至是嚴重憂鬱症，因此在與他們相處時，都需要注意很多細節的小地方，讓對方能夠放開心胸，降低焦慮。

林口區公所社會人文課長李圳杰表示，在疫苗剛開始進行接種時，安排志工隊針對自己隊上列冊的獨老總共122位詢問接種意願並協助造冊，根據長輩們接種的意願及接種現況，目前已經接種完第一劑的超過半數，而部分長輩已屆第二劑疫苗接種的時間，現在已在安排協助接種第二劑，請長輩們不用擔心。

林口區長藍品畯表示，弱勢戶所受到的衝擊比一般人更嚴重，資訊的落差也比一般人大，但公部門人力有限，非常感謝志工夥伴的即時補位協助，尤其是里鄰長、社區發展協會和社團的接力關懷，讓近2個月的疫情警戒期間攜手串起防疫連線，也希望再疫情警戒逐步降級的現下，仍有更多的善心民眾持續投入這份關懷工作。