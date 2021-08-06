新北市接種疫苗死亡案例，6日再添2人，新北市通報累積統計共115例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，三重區通報61歲女性，身患高血壓及中風，6月23日接種AZ，6月24日至8月1日作息正常，8月2日死亡。

樹林區通報86歲男性，身患塵肺症，6月15日接種AZ，6月16日至7月22日作息正常，7月23日死亡。