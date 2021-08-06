新北疫苗接種死亡增2例 6旬婦接種AZ作息正常月餘過世 15:422021/08/06 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持疫情說明會。（擷取自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，6日再添2人，新北市通報累積統計共115例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，三重區通報61歲女性，身患高血壓及中風，6月23日接種AZ，6月24日至8月1日作息正常，8月2日死亡。 樹林區通報86歲男性，身患塵肺症，6月15日接種AZ，6月16日至7月22日作息正常，7月23日死亡。 醫界估下波疫情最快1個月後到 高峰恐是萬華1.5倍 打完2劑科興疫苗不夠 智利將追加一劑AZ加強防護 # 新冠肺炎 #台灣 #6月 #接種 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 婦稱匯款乾女兒近百萬購屋金險遭詐 警及時勸阻保積蓄 16:412021/08/06 社會 6旬翁抗疫2個月 父親節前康復出院 04:102021/08/06 地方新聞 擔心數量不足 盧秀燕：8到9月將面臨疫苗真空期 12:392021/08/06 生活 高端接種計劃曝光 陳時中：第六輪打國產疫苗 14:422021/08/06 生活 台東AZ僅獲300劑 陳時中：超過預約數 04:102021/08/06 地方新聞 第六輪開放打高端 網全怒了：我要跳過這一輪 16:322021/08/06 生活 聯電營收連3個月創新高 市值攀7926億居台股第6 12:072021/08/06 財經 境外移入新增7人檢出Delta 1人曾在美接種嬌生疫苗 14:292021/08/06 生活 日疫苗打太快 輝瑞允諾提前交付600萬劑疫苗 15:442021/08/06 國際 《國際社會》義大利疫苗通行證 再擴大到教師、長途運輸旅客 15:422021/08/06 財經 彰化連12天嘉玲 第五輪即起預約接種 04:102021/08/06 地方新聞 生活熱門新聞 「這邊有人登記高端嗎？」全場沉默 陳時中尬笑回一句圓場 - 生活 第六輪開放打高端 網全怒了：我要跳過這一輪 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 彰化車主赴原廠換玻璃 收費後卻沒換膠條 大雨一來儀表板全遭殃 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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