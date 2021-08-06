泰山疫苗接種站搬家了！ 7日起將從泰山高中體育館改至「娃娃產業文化館」（輔大醫院提供／戴上容新北傳真）

泰山疫苗接種站搬家了！泰山區長林慶豐表示，原先6月15日設立於泰山高中體育館內的泰山接種站，因為學校新學年開學需要，新北市政府決定7日起將疫苗站更改到鄰近的楓樹、福泰市民活動中心，也就是「娃娃產業文化館」的地方文化生活館。

林慶豐說，感謝泰山高中新舊任校長配合疫情需要，動員校園能量，順利幫助完成將近2個月的接種作業，也謝謝承辦接種站醫療業務的輔仁大學附設醫院，接下來無縫接軌到娃娃館，持續合作防疫任務。

輔大醫院院長王水深說，應對新冠肺炎疫情的不二法門是社區篩檢和接種疫苗。輔大醫院位在泰山區，無論責任和接近性都是應該的。感謝新北市政府交付輔大醫院特別任務，讓輔大醫院有機會為鄉親服務。這段期間接種超過1萬5千人次，最高年齡為105歲老奶奶，當時她是和81歲的兒子一起來注射疫苗，輔大醫院很榮幸照顧市民。

輔大醫院社區醫療暨長期照護部主任顏似綾說，泰山高中接種業務到6日，感謝市民配合，讓輔大醫院的施打量從開始的每天100多人次，成長到10倍約1000人次。泰山娃娃館雖受場地限制，只能服務約500人次，但市府都有做好場地規畫，民眾不必擔心。