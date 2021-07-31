【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】衛福部長陳時中、衛福部醫福會執行長王必勝，7月31日特別前往慈濟位於新北市的靜思堂疫苗施打場地的巡禮，見證優質疫苗施打站的專業服務與醫療專業人文特色。

新冠疫情爆發後，位於新北市的台北慈濟醫院，除承擔起收治大台北地區最多確診病患醫治的醫院外，更承擔包括新店、板橋、三重、雙和、蘆洲等五處靜思堂施打疫苗業務，貼心的醫護、熱心的志工、順暢的動線、加上優質舒適的施打環境，讓新北市五個靜思堂疫苗施打獲得民眾讚譽肯定，衛福部長陳時中、衛福部醫福會執行長王必勝7月31日，特別前往三重、板橋等地的靜思堂視察，並對醫護及志工表達慰問與肯定之意。

陳時中部長及王必勝執行長，在台北慈濟醫院趙有誠院長陪同下，抵達位於三重靜思堂的疫苗施打場地，三重資深慈濟志工羅美珠向陳時中部長及王必勝執行長分享指出，為服務施打疫苗民眾免受悶熱與淋雨問題，各地靜思堂疫苗施打站不是只是單純出借場地而已，而是多了讓會眾大德到靜思堂進行疫苗施打時能自在安心。各地靜思堂都會架設帳篷區，以三重為例，為避免讓等待民眾過於悶熱，動用48支電扇、放置冰塊、加黑網等等措施，讓等待區的溫度可以感受到降溫的稍舒適感，這種花費不高但卻可讓等待民眾等待施打疫苗時感受到貼心與用心是「五星級｣(台語)亦即「有省錢｣的高CP值服務。

羅美珠指出，因為北部地區天候晴雨不定，尤其雨天地上會濕滑，志工為擔任民眾滑倒，特別加裝地板防滑裝置之外，也提供很多愛心傘與會眾結緣，諸如這類點點滴滴的用心，讓陳時中部長及文必勝執行長見證到依護及志工的用心。

由於父親節將屆，位於慈濟三重靜思堂的醫護與志工，特別準備祝阿中部長爸爸節快樂蛋糕，以慰勞陳時中長期投入台灣防疫第一線的辛勞。