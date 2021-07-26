花蓮七星潭風景區，明起將開放沙灘與草皮區域。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚說明因應二級警戒縣內將開放的活動場域。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

明天將降至二級警戒，花蓮縣政府公布將開放的活動場域，其中，民眾熱愛的水域活動，僅獨木舟禁止，室內外運動場館只有縣立游泳池仍關閉，另外，社福機構中，除親子館、長青大學、社區照顧關懷據點、婦女及青少年福利服務中心等5處不開放外，其餘將恢復服務。

花蓮縣長徐榛蔚表示，二級警戒期間，縣內遊憩場域將陸續開放，其中花蓮必訪景點之一的七星潭風景區內的沙灘與草皮區域會重新開放，不過進入公廁前需進行實聯制。水域活動部分，僅獨木舟活動禁止，室內外運動場館則是僅縣立游泳池不開放，其它則需配合中央指引運作。

徐說，公立幼兒園、花蓮市社福中心定點臨托將在8月2日恢復服務外，其他社福機構，含托育中心、公託家園、早療機構、社福館、花蓮縣老人會館、慶豐銀髮樂活館、身障及長照社區式服務等將在明天恢復運作，僅親子館、長青大學、社區照顧關懷據點、婦女及青少年福利服務中心等5處仍不開放。

農曆7月將至，花蓮縣軍人忠靈祠、殯儀館以及骨灰存放設施也將開放，傳統市場部分則需生食熟食間加裝隔板，且熟食要蓋上罩子，且一律不提供試吃及內用，徐榛蔚也呼籲民眾前往市場採買時，盡量一次購足。

另外，花蓮莫德納疫苗清零計畫仍在進行，28日將在北區化仁國中、中區鳳林榮民醫院及南區玉里鎮藝文中心等3處，替第五5及7類對象，含保護性社工、國中教職員、 學前幼兒教職員以及國小21日未接種補接種者施打疫苗。

由於衛生局近日內接獲許多來電詢問疫苗混打一事，衛生局長朱家祥說，目前莫德納和AZ疫苗還沒開放混打，中央開放後會公告，縣府也會同步執行，請鄉親耐心等候。

明起防疫警戒將下修至二級，徐榛蔚說，花蓮縣政府線上疫情說明記者會日後唯有重大訊息需公告才會舉行。