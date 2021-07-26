谷關松鶴部落林場巷，適合防疫出遊上山抒解心情。（參山處提供）

梨山耶穌堂，適合防疫出遊上山抒解心情。（參山處提供）

梨山新佳陽部落，適合防疫出遊上山抒解心情。（參山處提供）

因應中央流行疫情指揮中心公告，交通部觀光局參山國家風景區管理處，27日起配合放寬遊客容留人數，針對轄內梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等遊客中心，放寬容留量為承載人數之50％，並採取單一出入口；嚴格執行實聯制、戴口罩、量測體溫等防疫措施。

參山處代理處長曹忠猷說，轄內遊客中心與非封閉型遊憩據點已完成清消工作，將提供遊客安全舒適的遊憩環境。封閉型景點雖放寬容留量為承載人數之50％，以谷關與梨山遊客中心為例，同時是入關博物館的谷關遊客中心最高將可同時容留50人進場，空間較小的梨山遊客中心則最高同時容留15人參觀。

曹忠猷說，谷關溫泉公園內的泡腳池，因較難維持適當社交距離，將比照游泳池仍持續關閉至8月9日，泡腳池內的溫泉魚仍由人工飼料餵養，希望將來開放後溫泉魚仍會親吻腳趾頭，帶給遊客泡腳的樂趣。目前正是梨山水蜜桃盛產期間，參山處邀請全國遊客到梨山走走，品嘗甜蜜多汁的梨山上海蜜水蜜桃。

參山處提醒遊客進入遊客中心須採實名制、量體溫、戴口罩及維持適當社交距離。遊客中心內的互動裝置因涉及肢體接觸仍暫停使用至8月9日。各轄區停車場也提高車輛容留數至總數的50％，一方面增加遊客人次也藉由總量管制避免人潮群聚。

參山處將隨時加強監測人流聚集狀況，倘有人流密度過高情形，也會適時宣導分流、管制或封閉。目前梨山剛好是水蜜桃盛產期間，參山處也邀請遊客慢慢找回旅遊的樂趣，適當防疫出遊上山抒解心情，也用實際行動支持在地果農與觀光產業。