苗栗縣政府日前召開跨局處及地方單位視訊會議，將進運國際慢魚發表會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推動國際慢魚活動，日前召開跨局處及海線地方單位，舉行資源整合會議，以發展苗栗國際慢魚為主軸，打造「苗栗慢魚海岸Miaoli Slow Fish」在地品牌，目標將訂為前往2023義大利熱那亞國際慢魚年會發表交流，開始整備縣內資源及亮點，期盼於國際活動上展現苗栗慢魚運動特色文化與成果。

苗栗縣府成功推動國際雙慢城，造就慢食、慢遊旅行風潮，近年致力發展海線觀光，在沿海鄉鎮推行慢魚運動，將慢食、慢活理念從雙慢城擴展至苗栗海岸線，去年8月苗栗縣政府以「Slow Fish Miaoli」獲得國際慢食組織的肯定，正式成為國際慢食組織成員，將持續打造「慢魚」為主題品牌，籌備參與各式國際組織。

國際慢魚年會 Slow Fish2021甫落幕，今年以水循環為題，探討人類行動與行為在世界上的水域產生的巨大影響上。因疫情因素，2021國際慢魚年會成為重新啟動和思考未來的機會，從探索一座城市，並了解生態系統之間的相互聯繫。苗栗縣政府持續關注國際慢魚運動的議題內容，將其納入整體推動之規劃，並透過國際慢魚運動推動社團「Slow Fish Group」，分享累積2年的成果，以及即將開跑的苗栗慢魚海岸限定活動，加以宣傳推動苗栗慢魚運動。

苗栗縣長徐耀昌指示縣府全動員，並結合海線地方單位，跨單位整合資源，凝聚共識持續推動海岸線建設與能量，行銷沿海觀光活動與旅遊。期盼於疫情趨緩降級之時，國旅市場蓄勢待發，帶動苗栗觀光，一起「相遇苗栗慢魚海岸，享受美好山海生活」