台灣高鐵苗栗路段今天受到豪大雨沖刷，造成邊坡土石滑落影響列車行進，造成台中到苗栗間停駛。（高鐵台中站提供）

台灣高鐵苗栗路段今天受到豪大雨沖刷，造成邊坡土石滑落影響列車行進，造成台中到苗栗間停駛。（高鐵台中站提供）

台灣高鐵苗栗路段今天因大雨影響邊坡落石滑動，造成苗栗至台中區間暫停雙向運轉；高鐵改安排民眾搭乘接駁巴士轉乘高鐵列車，乘客無法準時赴約父親節大餐，雖然心中滋生怨言；但乘客們表示，只希望能夠儘速安全回到家最重要。高鐵台中站強調，遊覽車台中、苗栗站對開接駁，秩序良好。

「屋漏偏逢連夜雨！」熱帶性低氣壓及西南氣流引發中部地區豪大雨，台灣高鐵今天上午宣布，苗栗路段受大雨影響造成邊坡落石，停駛苗栗到台中區間，高鐵於第一時間成立緊急應變中心，並於現場持續監控邊坡狀況，將在確保營運安全前提下規劃明日營運狀況，確定後儘速對外公告。

高鐵公司指出，南下列車自12：00起(825車次)自南港站發車後，僅行駛至苗栗站。旅客若有繼續南下行程，可搭乘接駁巴士至台中站後轉乘高鐵列車。北上列車自12：15(1226車次)左營站發車後，僅行駛至台中站，旅客若有繼續北上行程，可搭乘接駁巴士至苗栗站後轉乘高鐵列車。

高鐵公司為服務旅客，特在苗栗站、台中站分別安排接駁巴士，旅客若有繼續行程，可搭乘接駁巴士轉乘高鐵列車。台灣高鐵工作人員在車站內舉牌指引，民眾推著行李前往接駁點，依序排隊等後秩序良好。

張姓婦人帶著2個小孩要返回台北娘家，她說自母親節後，將近2個多月沒回家了，為避免人潮擁擠，特地提前回娘家過父親節；上午看到新聞播報，擔心明天落石也不會排除，帶著2個孩子提前搭車北返，以免明天人擠人又搭不到車影響後天上班。

陳姓男子在中科上班，家住台北公館的他，準備提前返家慶祝父親節，未料天不從人願，今天趕不上了，大餐晚一點吃吧；「阿爸！您要等我回家哦！」高鐵台中站指出，苗栗、台中站都出動遊覽車對開，每車採梅花座滿20人就開車，乘車秩序良好。