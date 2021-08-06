2019年的「亞洲國際花式滑冰經典賽-台北站」突然取消，行政院對此事表達抗議。中華民國滑冰協會祕書長吳奕德當時解釋受到「隱性的國際壓力」，台北地檢署查出這個壓力來自大陸，而吳冒用理事長名義發函放棄舉辦權，因此害冰協損失活動費5萬元，6日依偽造文書、背信罪將吳起訴。

檢方調查，「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽-台北站」原定當年10月舉辦，卻在7月突然取消，改由香港舉辦。行政院當時向滑冰總會抗議，吳奕德則解釋受到「隱性的國際壓力」，但未說明壓力到底來自哪裡。

教育部行政調查發現，是吳奕德擅自發函給國際滑冰總會(ISU)放棄主辦權，決議撤換吳的職務、停止補助冰協1年。活動取消後，冰協不僅損失5萬元活動費，企業贊助款也只能退回，冰協因此控告吳涉嫌背信等罪。

吳奕德向檢察官解釋，是因亞洲總會的韓籍幹部曾私下透露，指大陸不同意台灣在北京冬季奧運前舉辦國際賽，這就是當時他說的「隱性壓力」，他擔心若執意舉辦滑冰賽，台灣選手恐不能參加冬奧，為了保護選手權益，才冒用理事長印章發函向國際總會放棄，改由香港舉辦賽事。

冰協另還指控吳奕德刪除賽事、裁判培訓等相關檔案，涉犯妨害電腦使用罪，但檢察官認為，冰協尚未完成法人登記，不具提告資格，此部分處分不起訴。