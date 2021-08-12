美國將於12月9日舉辦線上「民主峰會」，邀請多國領袖參與，討論捍衛民主價值對抗極權主義，美媒解讀這個峰會最主要的目的就是「結合全球民主政府對抗中國大陸在軍事、經濟及政治方面的全球影響力」。美國國務卿布林肯曾公開承諾會邀請台灣參與，據報載，蔡政府也正透過駐美代表爭取與會，希望藉此提升台灣的國際能見度。

蔡總統日前接受日本《文藝春秋》專訪時，重申其「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」以維持兩岸現狀的既定立場，但也說要擺脫對中國大陸高度依賴之現狀，更表示各國表達對台海安危的嚴正關切，其實是向中共送出「信號」。

但從在立陶宛設立「台灣代表處」，台美合開海巡工作小組視訊會議，到政府積極表態加入美國拜登政府的反中聯盟，蔡英文對北京政府送出的「信號」，真的是不冒進？希望兩岸維持現狀嗎？

美、日等國反覆重申「台海和平的重要性」與其說是關切台灣安危，倒不如說是美國欲制約中共擴張其區域影響力的過渡安排，民進黨實在不應自我吹捧，畢竟拜登政府雖承接前朝的許多反中政策，但已與中共展開多方接觸，例如副國務卿雪蔓的天津行，財長葉倫也可能訪問中國大陸，顯見美國也不希望與中國大陸陷入長期對抗的僵局。

民主國家固然力挺台灣，但其支持仍有限度，不可能跨越北京的「一中」底線，更早已表態不支持台獨。立陶宛堅持不改變與台灣互設代表處的承諾，但也公開表明這是在「一個中國」政策下進行，希望避免淪為兩岸對抗的籌碼。美國國務院發言人對美國是否支持其他國家設立「台灣大使館」，也只保守地說「我們支持往來。」顯然了解爭議的關鍵所在，蔡政府不可不謹慎。再說，蔡政府也不該把在立陶宛設立台灣代表處視為外交突破，這頂多只是贖罪，畢竟在蔡英文任內斷交7國，更有不少駐外館處被迫改名，對國家利益造成的傷害實難以彌補。

不可否認，台灣的自我防禦能力向來是美國最在意的，只不過礙於兩國並沒有正式軍事結盟，因此軍事交流不是經由非官方管道進行，就是轉換成海事合作模式。11日，台美海巡主管單位就進行一場「台美海巡工作小組」視訊會議，共商海事議題，藉此強化雙方因應區域海事挑戰的能力。

由於中共龐大的民兵船已為周邊國家帶來不安，美國為防範於未然，只得派遣海巡艦艇西來，除了希望避免擦槍走火，還能藉由各種海上訓練，強化與東亞國家合作，避免區域平衡傾向中共。

蔡政府對於越來越多國家將目光轉向台海，顯然暗自竊喜。然而，當前國際形勢的發展真的完全有利於台灣嗎？福禍相倚，各國越關注，不就代表台海風險極高？在國民黨執政期間，除了美、日外，幾乎沒有他國軍艦頻繁進出台灣海峽或鄰近水域的紀錄，蔡政府卻把國家的危機當成政績宣傳，真是極大的諷刺！

台灣應與各國深化實質往來，卻不該成為強權政治的馬前卒。破壞兩岸默契難以化解台海危機。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）