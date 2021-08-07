國道3號北上121公里苗栗後龍路段，7日下午2點發生1輛大貨車撞上自小客車車禍，造成2死、1重傷、1輕傷的嚴重意外。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真）

國道3號北上121公里苗栗後龍路段，7日下午2點發生1輛大貨車撞上自小客車車禍，造成2死、1重傷、1輕傷的嚴重意外。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真）

國道3號北上121公里苗栗後龍路段，7日下午2點發生1輛大貨車撞上自小客車死亡車禍意外，大貨車駕駛重傷送醫急救中，現場1對母女則送醫仍不治，據目擊者指出，意外發生前，自小客車疑已因故障停在路中，母女與駕駛父親站在車外，大貨車閃避不及才會撞上，但意外發生原因尚待警方調查。

警方指出，這起意外發生在今天下午2點左右，消防局據通報包括後龍、西湖、竹南、造橋分隊都前往救援，發現現場為1輛大貨車撞自小客車，大貨車男駕駛遭翻覆的貨車壓住受困而身受重傷，另名大貨車助手則自行脫困無礙，現場還有1對母女均OHCA，其中女童年僅5歲，3人均送往為恭醫院救治，母女經急救仍宣告不治，駕駛父親則受輕傷。

據大貨車助手指稱，意外發生前，小自客車疑已發生意外停在車道上，駕駛與乘母女都下車等待救援，由媽媽抱著女童站在車的後方，大貨車駕駛看到時已來不及反應而撞上，自己也失控翻覆。整起意外與肇事責任還待深入釐清。