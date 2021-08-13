國道1號北上85公里處13日上午8點左右發生追撞事件，2台大貨車、1台小貨車以及1台廂型車追撞，廂型車車頭完全凹陷全毀、小貨車右側車門變形，共計6人受傷，且傷患均送醫觀察。

國道1號北上85公里處13日上午發生4車追撞，其中1台小貨車右側車門完全變形，另廂型車車頭更是凹陷全毀，現場杯盤狼藉，經消防局派遣2分隊4救護車搶救，60歲廂型車駕駛小腿開放性骨折但意識清醒，廂型車內3名乘客受輕傷，以及小貨車上2人輕傷，共計6人受傷且未有大礙，均已送醫觀察。