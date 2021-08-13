新北市教育局與國立台灣師範大學推動「新北市閱讀教育4.0」計畫，首創運用大數據提升閱讀力，為學生推薦「客製化」書單，去年在新北52所國中小試辦，共6300位學生參與，因試辦學校學生閱讀理解成績平均進步11個百分等級，新北市教育局今表示，新學年度參與學生數將擴大到1萬3000人，校數預計突破90校。

教育局長張明文說，過去教育局推動政策，學校多會抱怨「又來了」、「好辛苦喔！」這次卻是學校主動要求參加，代表智慧閱讀能幫助第一線老師了解學生閱讀能力，學生閱讀後也能有成就感，有即時的回饋，這就是科技的魔力，下一代絕對是「數位原民住」，如何用他現在的生活工具去適應未來的生活，相信智慧閱讀平台遠景可期。

教育局去年起推動「閱讀教育4.0」，與台師大合作智慧閱讀計畫，以智慧診斷、適性選書、教學策略導入，並建立閱讀能力診斷題庫及常模，參與學校在去年10月份進行前測，並依學生能力由科技平台推薦書單，提供適性閱讀依據，教師透過學生閱讀診斷分析結果，結合教學策略擬定學生個人或班級閱讀計畫並執行，今年5月進行後測了解學生進步情形，透過科技化、邏輯性、循環式學習規劃，讓學生閱讀診斷測驗成績獲得顯著進步。

整體成績進步最多的溪洲國小主任張明智主任表示，少數學生亮麗的對外成績，都比不上全部學生擁有基本學力，老師透過檢測取得最客觀的依據，有效調整教學，在課堂上進行閱讀理解策略教導並調整命題策略，獲益良多。

樹林高中國中部學生卓上恩、詹曜銘，獲得國中個人組進步獎，導師陳茹珍老師認為，透過導師與閱讀教師配合，協助孩子了解自己閱讀理解能力並挑選適合自己能力圖書，將閱讀力有效帶上來，而閱讀測驗成績也讓學生感受滿滿的成就感。

張明文今在線上表揚參與本計畫表現優異學校，共有秀朗國小、文德國小、溪洲國小、達觀國中小（國小部）、淡水國小、三民高中（國中部）、泰山國中和鷺江國中等8校受獎。