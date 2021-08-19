民眾黨立委高虹安臉書發文附圖。（圖／取自高虹安臉書）

台灣面臨疫苗空窗期，9月1日開學教職員恐無法全數接種疫苗，教育部8月17日表示，教職員工若未施打疫苗，須提供3日內快篩或陰性證明，並定期做檢驗，引發相關費用爭議。民眾黨立委高虹安宣布，她已成功爭取教職員快篩費用補助，教育部將編列3億444萬5500元供學校購買防疫物資，計算方式則以每名學生100元，設算一筆經費供各校使用。消息一出，大批家長湧入臉書留言，表示這讓他們放下心中大石、非常感動。

高虹安18日在臉書發文表示，她17日與全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、民眾黨南投縣黨部主委簡千翔主委，針對教育工作者疫苗接種與快篩、檢測費用相關議題召開記者會。早上開完記者會，下午就得到來自教育部的好消息。

高虹安指出，教育部17下午公布將編列3億444萬5500元，補助學校購買用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資。換言之，未來教職員們不論是因政府政策規劃未妥或其他因素而未及施打疫苗，都應享有快篩檢驗補助。至於各校經費計算方式，則以每名學生100元設算一筆經費供各縣市政府協助學校，後續由各校彈性調度，以滿足各縣市政府的不同需求。

此文一出獲得超過2000個讚，其中更有大批家長留言：「我身為家長聽到這個消息，頓時放下心中大石，好感動！」「超讚的！持續關注老師們何時可以都打到疫苗」、「快來看，原本擔心的事，現在似乎有解了」、「大感謝！功德一件！」「這很棒，打過的老師我都希望他們也能一個月篩一次」、「學校接課的社團老師也可以比照嗎？如果不行，也希望委員可以幫忙爭取」。