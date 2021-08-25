北市副市長蔡炳坤。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市府25日宣布，26日起將開放公園內大人用的體健設施，至於小朋友玩的遊樂設施尚未開放；28日起開放動物園內部分室內場所；另外如今已開放57個運動項目，9月1日將再開放籃球、手球、排球3個，但仍需全程戴口罩，至於智慧圖書館、社區大學樂齡中心及學堂也將開放。

台北市長柯文哲表示，公園內大人用的體健設施26日開放，要全程戴口罩、勤洗手，維持室外1公尺以上社交距離，設施每日消毒2次，若有確診足跡，公園停用3天清消。

北市副市長蔡炳坤指出，動物園28日起除維持預約制，每日入園上限6000人，考慮民眾需求，規畫戶外餐飲區採梅花座、社交距離1.5公尺、設防疫隔板，並增加室內場館開放，包括1樓的大貓熊館、無尾熊一館、企鵝館、昆蟲館（不含特展區），有人流管控，每場次只待20至30分鐘。

蔡炳坤說，目前北市開放57個運動項目，9月1日再開放籃球、手球、排球3個，無論是在學校還社區的球場，都要戴口罩防疫，雖會運動激烈，但仍盡可能做好防疫，鼓勵運動之餘留意自身衛生，有些沒談到項目還有很多，可上北市府網站了解細節。

蔡炳坤還說，配合9月1日開學，再開放智慧圖書館，包括自修室、閱覽區、電腦區，人數降載50％、入館人流降載40％，幼兒所使用的密閉空間暫不開放。

對於北市社區大學的樂齡中心及學堂也是9月1日開放，蔡炳坤說，教職員必須全打疫苗，若沒打要提出3天快篩或PCR陰性證明，學員也一樣，至於樂齡場館大多是中高齡長者，因此打疫苗比率應已相當高，而課程也可配合線上多元學習，有些沒戴口罩的課程要延緩或更動，人員管理須分艙分流。