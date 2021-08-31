中央非洲豬瘟災害應變中心宣布30日起廚餘禁入養豬場，且廚餘養豬場於9月1日到9月30日都禁止使用廚餘餵養，新北市轄區有85家廚餘養豬場，新北市農業處表示，新北依照中央指引辦理，暫停使用廚餘改用飼料餵養期間，每頭豬補助500元，若永久使用飼料飼養養殖，每頭豬2500元。

另針對養豬戶目前廚餘代清運部分，中央500頭以下補助1.5萬元；2千頭以上補貼3.5萬元，養豬戶須將廚餘運送到環保局指定地點處理。