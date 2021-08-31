禁用廚餘養豬一個月 新北每頭豬補助500元 15:382021/08/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市農業處表示，新北依照中央指引辦理，暫停使用廚餘改用飼料餵養期間，每頭豬補助500元。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央非洲豬瘟災害應變中心宣布30日起廚餘禁入養豬場，且廚餘養豬場於9月1日到9月30日都禁止使用廚餘餵養，新北市轄區有85家廚餘養豬場，新北市農業處表示，新北依照中央指引辦理，暫停使用廚餘改用飼料餵養期間，每頭豬補助500元，若永久使用飼料飼養養殖，每頭豬2500元。 另針對養豬戶目前廚餘代清運部分，中央500頭以下補助1.5萬元；2千頭以上補貼3.5萬元，養豬戶須將廚餘運送到環保局指定地點處理。 廚餘今起禁入養豬場 社區學校廚餘清運這樣做 全台禁廚餘養豬1個月 張麗善籲中央政府必須全面禁止 #廚餘 #養豬戶 #廚餘養豬 #新北 #補助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 9月禁廚餘養豬 市議員要求設高速廚餘發酵廠 環保局：將發酵做成有機肥 17:342021/08/30 生活 廚餘禁令9／1上路 嘉縣祭廚餘套餐罰鍰最低8萬起跳 19:472021/08/30 生活 高雄團客變散客 老牌飯店詐54萬國旅補助 04:102021/08/31 地方新聞 疫情衝擊弱勢家庭 北市認助清寒學生362萬元 1207人受惠 12:062021/08/31 寶島 麗寶樂園歡慶感恩月 這3類人只花199即可暢遊 13:082021/08/31 寶島 避免外縣市廚餘流入 環保署：各縣市廚餘各自處理 14:382021/08/30 生活 新北機關學校廚餘 可申請免費處理 04:102021/08/31 地方新聞 9月全面禁廚餘餵豬 新北環保局可免費處理 11:112021/08/30 生活 股匯不同調 無視台股下殺180點 新台幣早盤升破27.8元關卡 11:392021/08/31 財經 9月1日禁用廚餘餵豬 蘇貞昌今視察林口養豬場 17:392021/08/30 生活 教師快篩公費次數各縣市不同 全教產籲政府該補助就補助 10:382021/08/31 生活 生活熱門新聞 BNT被臨時抽單 329萬名加選民眾崩潰：登記爽的？ - 生活 二類組前10名有9個是電機、資工系 醫學系公費排名往下掉 - 生活 國際疫苗天天來 高端滯銷？指揮中心曝驚人庫存數 - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 首批BNT數量確定了 陳時中：90多萬劑 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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