開學進入倒數階段，台北市副市長蔡炳坤今早提到，接下來比較擔心大學開學，由於北市先前爆發過文化大學住宿生群聚感染事件，對此，台北市長柯文哲說，高中以下權責很清楚，出事就是北市管，但大學是教育部，疫調又是北市府，變成兩不管地帶，9月中大學即將開學，台北市大學又特別多，將在討論後發放指引給各校。

柯文哲說，大學9月中也要開學，台北市大學又特別多，有確診案例該如何疫調，正在寫SOP，這些指引會寄給台北市境內所有大學，必要時會把各校總務長找來，了解防疫事項。

台北市長柯文哲說，高中以下權責很清楚，出事就是北市管，但大學是教育部，疫調又是北市府，變成兩不管地帶，9月中大學即將開學，台北市大學又特別多，將在討論後發放指引給各校。（北市府提供／游念育台北傳真）

另外，目前安親班內部仍有安全距離規範，每人間隔2.25平方公尺，開學後將有更多學生會去安親班，恐造成無法容納的困擾，家長也很不方便，得把小孩接回家，對此，柯文哲說，目前安親班仍維持每2.25平方公尺，按照防疫規範，安親班只能容納原本8成的學生，目前規範沒改前，容量要降載。

柯文哲說，這樣會讓安親班成本高一點、收的學生少一點，在疫情還沒完全過去，按照中央標準來決定每個場地的容流量，在觀察一段時間，看是否能將疫情阻絕在境外，再進一步放寬，現在可以收到8成，應該還可以。