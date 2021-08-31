開學前夕 屏東某科大學生校內輕生且留有遺書 13:142021/08/31 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開學前夕，屏東某科技大學傳出學生憾事 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開學前夕，屏東某科技大學傳出學生憾事，24歲男大三生疑因家庭因素，31日上午在校內宿舍頂樓輕生，警方獲報到場時已無生命跡象，校方表示，死者曾休學，未來將加強學生的輔導並關懷。 警方表示，經初步採證，現場未有打鬥痕跡，但有男學生留下的遺書，初判與學生家庭因素有關。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 才復合4個月 7旬男榔頭殺妻輕生 開學倒數大學生還沒打疫苗 藍委憂3大風險 #學生 #開學 #屏東 #傳出 #輕生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯文哲認開學28萬人流「很危險」 揭北市停課標準 16:462021/08/30 生活 中市國三畢業生搭公車被扣款向議員投訴 交通局：應屬個案 11:412021/08/31 生活 侯友宜籲設停課機制 中央指可依狀況早復課 04:102021/08/31 焦點要聞 新竹縣成功國中增建校舍 新教室開學日啟用 13:552021/08/30 寶島 台東小一迎開學 先練習架午餐隔板 04:102021/08/31 地方新聞 派系開打 蔡蘇動員 04:102021/08/31 時論廣場 開學在即 烏日分局建構校園通學安全走廊 17:132021/08/30 寶島 開學將至學童焦慮不安 花蓮臨床心理師建議家長這樣做 10:022021/08/31 健康 明天開學 侯視察校園防疫措施 04:102021/08/31 地方新聞 9／1開學拚防疫 學生「7要3不」重點指引一次看 07:312021/08/31 生活 開學前及時雨！北市議員許淑華募1萬片隔板造福莘莘學子 10:482021/08/31 生活 社會熱門新聞 大陸成人奶媽賣母奶 一次8600元供男性趴胸進補 - 社會 海軍已婚中校「暈船」偷吃女下士 司令劉志斌震怒記兩大過汰除 - 社會 24小時2度酒駕撞死黃暐瀚母 美髮師抄心經懺悔判決出爐 - 社會 殯儀館燒庫錢火特別嗆！ 打開驚見20萬真鈔「燃燒中」 - 社會 懷孕女軍官營內陣痛 消防疾馳接生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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