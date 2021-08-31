開學前夕，屏東某科技大學傳出學生憾事，24歲男大三生疑因家庭因素，31日上午在校內宿舍頂樓輕生，警方獲報到場時已無生命跡象，校方表示，死者曾休學，未來將加強學生的輔導並關懷。

警方表示，經初步採證，現場未有打鬥痕跡，但有男學生留下的遺書，初判與學生家庭因素有關。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980