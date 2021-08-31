警方加強學生上、放學時段的安全維護工作，務必確保開學期間學生的安全，避免危害發生。（警方提供）

9月1日是全國高中職以下學校開學日！中市警局甫上任的局長蔡蒼柏重視校園安全維護工作。警局少年隊指出，學生自5月19日起至今，已經有105天未到校上課，特指示各分局在開學前主動與轄內各級學校聯繫，全力配合校方需求、妥適規劃相關勤務，並加強學生上、放學時段的安全維護工作，務必確保開學期間學生的安全，避免危害發生。

警方指出，為讓學生及家長安心，避免學校實施的防疫措施造成交通衝擊，特別超前部署學生上、放學安全維護勤務，針對全市385所學校，於開學一週前就主動聯繫，與校方學務人員共同研討校門口量測體溫及家長接送區的動線規畫，以妥適編排交通疏導及校園周邊巡邏等勤務，並特別運用警政署支援83名無毒校園專任警力加入維護校安行列，計投入警力達1051人次。

明天開學了！中市警局超前部署逾千警力守護學生安全

警方表示，市警局少年隊為能即時協助學校處理突發事故，除建立「學校緊急聯絡電話單一窗口名冊」外，並成立「學校-派出所」及「警察局-教育局」雙重聯繫平台，隨時保持密切聯繫，結合學校與警察力量，共同防制校園暴力與被害事件。

警方強調，市警局為提供家長放心、學生安心的健康學習環境，開學後將視疫情狀況，持續辦理婦幼及校園安全宣導工作，增進教職員及學生危險事件應變知能與技巧，充實危機處理及應變能力。

警局呼籲，配合學校防疫措施，家長可考慮提早出門，避開尖峰時段造成交通雍塞，接送學生時應注意交通安全、遵守秩序，並配合工作人員指揮，讓學生能安心上、放學。