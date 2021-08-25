雪霸國家公園管理處移除雪山翠池土地公廟，將土地公請下山喬遷安奉，工作人員則在原址擺放寫有「平安」字樣的板岩，祝福山友登山平安。（中央社提供）

雪霸國家公園於9日起有條件開放，有山友發現位於翠池、全台海拔3520公尺的土地公廟竟然不見了，原址只剩下板岩而不見神像，不少山友痛心精神信仰消失，紛紛在網上討論。據悉，雪霸國家公園管理處與林務局東勢處商討後，借鏡5月時NCC官員喬建中釀成的玉山大火，憂心祭祀不慎恐致災難重演，已於7月初將土地公喬遷。

翠池為雪山主峰西稜下的高山湖泊，海拔3520公尺，自雪山下翠池路線也是深受山友喜愛的登山路線，除了一覽壯闊的高山山巒，不少山友在登至翠池時，一旁被玉山圓柏圍繞的土地公亦成了停駐點，除了心靈上的保佑外，山友也視土地公為抵達翠池的指標之一。

然適逢疫情微解封，雪霸國家公於本月9日起有條件開放，17日時就有山友在臉書社團《登山借問站》發問詢問翠池的土地公蹤影，該名網友寫下，「土地公爺爺怎麼不見了？嗚…好難過」；臉書粉專《寶島登山隊》也於22日發文分享，全台海拔最高的翠池土地公成絕響，直呼每次登抵翠池看到土地公時，總是安心，就像回家探望爺爺奶奶一樣。

全台位處最高、位在海拔3520公尺的雪山翠池土地公廟，四周有珍貴玉山圓柏純林，雪霸國家公園管理處24日表示，考量部分登山民眾焚香祭拜稍有不慎恐釀火警，已循民間習俗禮儀將土地公請下山，喬遷安奉在八仙山國家森林遊樂區土地公廟。（中央社提供）

對此，雪霸國家公園管理處回應，經與林務局東勢處協議後，考量疫情微解封民眾將湧入山林，部分登山民眾會在土地公廟前焚香祭祀、插香菸祭拜，唯恐用火不慎而引發森林火災，尤其高山火災搶救難度相當高。

雪霸管理處指出，5月份的玉山森林大火，耗費大量人力物力，造成林木及生態體系遭受難以恢復的傷害，因此在雙方取得共識後，已於7月初依照民間禮俗，將土地公喬遷至八仙山森林遊樂區靜海寺。