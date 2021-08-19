開學在即，校園防疫成重點工作，台南市高中、國中與國小共13萬學生急缺用餐隔板，台南市中西區天壇19日宣布捐贈1萬塊隔板給台南市政府，台南市長黃偉哲呼籲加碼，廟方當場答應再捐5000塊隔板。

台南市9月實體開學，各校防疫工作緊鑼密鼓啟動，台南市高中、國中、國小與幼兒園老師第1劑疫苗涵蓋率已達88％，共1萬3000多人施打，21日、23日將再施打3000人。部分老師因為身體問題與選擇疫苗，尚未施打。台南市教師的疫苗涵蓋率還未達9成。

除了疫苗涵蓋率問題外，台南市共有13萬學生需要用餐隔板，正值市面上壓克力板缺貨大漲價，有學校反應採購經費不足，台南市中西區天壇決定協助解決，19日宣布捐贈1萬塊隔板交由台南市政府分配，並在黃偉哲要求下當場加碼，再捐5000塊隔板給幼兒園使用。

中西區台灣首廟天壇董事長徐國潤表示，日前獲知台南一中採購隔板經費短絀，才知道不少學校近日添購防疫物資遇上困難，廟方一口氣捐贈1萬塊隔板給台南市政府。

台南市教育局表示，天壇贈送的隔板，各有2000塊將發給台南一中、台南女中，其餘發送到各所學校，不足的數量的再由市府協助添購補齊。

天壇在今年疫情嚴峻時，剛捐贈100萬給台南市政府，做為篩檢站經費，最近再花80萬元捐贈隔板，廟方表示願協助政府增加防疫能量，善盡宗教責任。