義守大學融入AI技術，課程變得有趣又貼近潮流，開創學習新亮點。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

有別於傳統物理治療或復健都由治療師帶著個案做動作，容易造成學習效果不佳及力道拿捏不準確，義守大學物理治療學系融入AI技術開設「人工智慧與物理治療應用」課程，透過AI與視訊結合，截取個案在治療時動作來分析，AI精準演算分析特性，可以找出各類動作障礙特徵，讓學生大幅提升學習效果。

AI人工智慧，被譽為繼網路科技後的跨時代科技，義大銜接時代潮流，將AI導入各院系所課程中，除了AI與專業結合，紮實治療技法學習，讓學習事半功倍外，也將AI技術運用融入各院系所課程。

如義大廚藝學系將AI、雲端、大數據分析等三大科技整合開設「廚藝智慧資訊應用」課程，學生除了學習廚藝專業，還要培養架設與經營美食網站的能力，另透過AI技術建構人臉辨識系統取代會員卡，經掃描後即能掌握顧客喜好，造就十八般武藝樣樣精通的廚藝新人才。

此外，數位多媒體設計學系接軌潮流創新教學，結合機器學習技術開發遊戲設計專案，並運用人工智慧，打造更精緻與高規格的3D／VR遊戲場景，課程應用場域包含高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區、高雄軟體科技園區、高雄市體感科技園區等，讓學生能深度學習與創作，義大將AI串聯不同專業領域課程，開創學習新亮點，讓AI看得見。