疫情尚未解除，新北市動保處提醒飼主，帶寵物外出時，除了飼主自身做好防疫措施外，也應該保護好寵物，外出回家時應以寵物專用濕巾幫毛寶貝做好皮毛清潔和消毒，避免寵物吸入、碰觸或誤食殘留消毒劑造成咳嗽、流口水、皮膚紅腫等身體不適症狀，讓毛寶貝放心出門、平安回家。

毛寶貝醫療中心獸醫師林子筠表示，由於寵物與人不同，無法用衣物蔽體，身體皮毛跟手腳上都會留有地面的消毒劑，也較容易殘留病毒在身上，飼主帶毛寶貝進入家裡前，應該用乾淨的濕巾布替牠們擦拭、清潔手腳及皮毛，並定期每週幫毛寶貝洗澡，避免細菌帶回家，只要飼主做好上述自保措施，嚴加防疫的同時也能安心帶寵物外出。

動保處在疫情期間與多家寵物店及寵物醫院合作，設立「寵物健康生活站」，迄今已有46個據點，飼主可就近帶毛寶貝前往進行皮毛消毒。

動保處表示，若確診者無親友協助照顧寵物，動保處將調度寵物安置旅館，每日安置費用為300元，最長14日，可協助餵養、清潔等基本照護，一同協助飼主抗疫。