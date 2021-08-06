全台疫情警戒降級，雙北及宜蘭餐廳開放內用。晶華(2707)集團旗下台北晶華酒店因應防疫成為生活新常態，歸納出後疫情時代5項餐飲消費新趨勢，據此啟動相關因應策略的「防疫2.0計畫」，三管齊下打造最高標準的防疫規格，提供顧客安心無虞的消費環境。

台北晶華以「Reassurance」概念再次確認檢視防疫作法、提升防疫層級，除在酒店出入口建置國家軍用級的紅外線熱像測溫儀，比照防疫旅館SOP增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率，並全面執行消費「實聯制」與餐點「實名制」，外帶餐點皆附「安心小卡」。

同時，台北晶華攜手半導體光學廠華興集團，於飯店公共區域的空調出風口導入安裝具滅菌效果的紫外線（UVC）BioLED 365 Care抑菌設備。餐廳開放內用後人數降載、加裝隔板、採取梅花座，初期僅提供個人套餐，食安實驗室亦持續檢測食材及各餐廳烹飪料理。

面對防疫工作成為生活常態，晶華根據國際趨勢報告歸納出5項餐飲消費習慣變化，指出顧客更關注外出消費的衛生與安全性，依賴並傾向使用更多數位服務、要求更具招牌及創意性的菜單、對外帶外送維持一定需求，以及餐廳需改變實體空間設計迎合新消費模式。

晶華指出，疫情加速數位化趨勢成形，旗下點餐平台「晶華美食到你家」及晶華會APP會員制，在警戒升級的2個月發揮極大加乘效應，共有5萬多組訂餐。而在疫情尚未趨緩前，消費者尚未準備好恢復前往餐廳內用，仍有高達82％的人選擇餐廳外帶外送。

晶華表示，「晶華美食到你家」在警戒升級期間培養不少忠誠客戶，購買3～5次的顧客達45％。對此，晶華將採外帶與內用雙軌並進方式，同時積極拓展可低溫宅配的即時生鮮食材銷售、半成品料理包等零售產品線，進一步擴大消費商機。

晶華認為，社交距離指引可能長期持續，許多餐廳可能對此減少內部桌數、吧台區及開放式座位，永久性修改可同時容納的人數，並改用沒有實體餐廳的「幽靈廚房」模式，提供取餐及外送食物。對此，晶華在同時接受外帶訂單狀況下，調整廚房配置及取餐動線。

台北晶華館內的三燔本家、中庭azie、上庭酒廊、ROBINS牛排館、ROBINS鐵板燒、晶華軒、蘭亭俱樂部餐廳及館外的Just Grill牛排館，目前已重新開放訂位，館外的泰市場僅供外帶，館內自助餐廳栢麗廳及館外的故宮晶華、義饗食堂目前則尚未恢復開放內用。