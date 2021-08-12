在龐大的服務業帶動下，英國6月經濟成長力道優於預期。

隨著疫情緩解、經濟解封，人們願意再次進入醫院看診，以及自5月中旬起，許多住宿餐飲業也獲准恢復室內服務。

英國國家統計局（ONS）公布，6月國內生產毛額（GDP）較5月成長1.0%，優於經濟家預期的月增0.8%。

5月GDP成長率從先前公布的初值0.8%下修至0.6%，但4月GDP成長率從2.0%上修為2.2%。

截至今年6月底的三個月內，英國GDP較去年同期大幅成長22.2%，反映出去年第一次為了防堵新冠疫情擴大而關閉大部分經濟活動造成的衝擊，這與今年第二季解封後的景況形成鮮明對比。

英國龐大的服務業6月產值月增1.5%，其中以醫療保健業貢獻最大，而餐飲服務業的產值亦成長逾10%。

因油田產區進行養護工作，6月工業產值較5月下滑0.7%，但製造業產出成長0.2%。建築業產值則縮水1.3%。

與英國爆發疫情前的2020年2月相比，截至6月底的GDP仍減少2.2%。英國央行預估英國經濟將在今年第四季回復到疫前規模，復甦腳步落後美國。