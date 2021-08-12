為回饋股東並在警戒降級後開拓新客源，連鎖回轉壽司亞洲藏壽司（2754）宣布，導入日本母公司的「股東優待制度（株主優待）」，發放商品抵用券兩張共1000元，股東持券可可於亞洲藏壽司全台37間店鋪使用，亞洲藏壽司期望導入股東優待制後產生擴散交應，透過股東消費帶來更多客人。

「股東優待制度」為日本股市的特色制度，日本上市企業會贈送公司的商品或禮券給投資達一定金額的股東，感謝股東對公司的支持。此次為亞洲藏壽司首次試辦股東優待制度，設定具領取109年度股息資格（除息停止過戶期間為110年9月4日至110年9月8日）且持股達10000股（含）以上之股東可申請商品抵用券。亞洲藏壽司股東商品抵用券申請時間為110年9月8日至110年10月31日。亞洲藏壽司表示，未來不排除擴大股東優待制度適用範圍。

亞洲藏壽司去年9月在台掛牌上櫃，以每年平均新開5至10間新店的速度持續在台展店，去年開出11家新店，今年也已開出4家新店鋪，目前全台鎖門市37家。

5月下旬起，本土疫情升溫，全台防疫升至三級警戒，餐廳禁止內用，重創餐飲業，外帶品項較少的亞洲藏壽司營運動急凍，營運大幅衰退，第二季營收3.79億元、年減23.91％，稅後虧損0.54億元，每股虧損1.17元，累計上半年營收11.71億元、年減15.94％，稅後淨利0.05億元，EPS0.11億元。

疫情趨緩後、警戒降至二級後，亞洲藏壽司配合政府防疫規定開放內用，並重啟展店、加速拓點，8月再展兩店，在台中崇德的街邊店預計將在8月17日開始試營運，而南港首店也將接力於8月24日開始試營運。配合新店開幕，亞洲藏壽司推出為期兩周的9折優惠活動拚人氣。

亞洲藏壽司並在全台店鋪同步推出「角落小夥伴收納置物盒」滿額禮之外，藏壽司也特別針對8月開幕的桃園遠百、台中崇德、南港CITYLINK三店推出限定的「角落小夥伴娃娃」，以柔軟Q萌模樣爭取消費者上門消費。