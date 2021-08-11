連鎖餐飲集團乾杯(1269)今（11）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.5元。會中亦完成1席獨董補選，由陳業鑫順利當選。展望後市，公司將在兩岸以現有品牌展店、持續發展電商及肉品批發事業，續拚營運穩健成長。

乾杯2020年合併營收28.09億元、衰退3.03％，仍創歷史次高。毛利率51.72％、營益率5.3％，雖分創歷年新低及近4年低點，但在業外轉虧為盈挹注下，稅後淨利0.99億元、逆勢成長8.1％，每股盈餘（EPS）5.35元，雙創歷史次高。

乾杯表示，去年受新冠肺炎疫情影響，台灣及中國大陸各關閉2家及1家店，使台灣營收衰退3.52％、中國大陸營收衰退2.11％。不過，隨著疫情趨緩帶動內需市場V型反彈，配合汰弱留強效益顯現及中國大陸補貼措施挹注，使全年獲利得以逆勢成長。

為因應疫情威脅及疫後消費型態轉變，乾杯推出一系列燒肉便當及各項鍋物外帶外送服務，加速建立生鮮電商「乾杯超商」、啟動會員積點回饋制度「KANPAI GO! CLUB」，進一步強化跟顧客間連結，使去年肉品批發及電商等非餐廳營收貢獻自5.84％提升至6.53％。

展望今年，由於變種病毒導致疫情威脅未解、並帶來更嚴峻挑戰，乾杯除配合政府防疫政策，亦藉由電商商品及外賣便當、肉品批發事業，力求築起營運防火牆，帶來不同來源的營收，力拚在劇烈變動的環境中持續穩健追求進步及成長。

在台灣7月底警戒降級、餐飲開放內用，以及中國大陸展店效益顯現下，乾杯2021年7月自結合併營收1.79億元，月增32.79％、年減28.84％，自歷史次低顯著回升。累計前7月合併營收15.73億元，仍年增9.22％，續創同期第三高。

乾杯表示，集團全台30家店在遵守防疫指引下已全數恢復內用，上周適逢父親節帶動民眾來店用餐意願，整體營收恢復至5～6成，本周七夕詢問訂位狀況踴躍，配合持續提供外賣服務，看好8月營收可望逐步回升。

乾杯認為，全球雖受第二波疫情襲擊，但透過疫苗施打逐步恢復經濟秩序。在長期全球發展願景不變下，今年將持續關注疫情發展，先以現有品牌在兩岸展店，中國大陸將以「乾杯」及「老乾杯」在一線城市持續展店，並持續投入資源發展電商及肉品批發事業。