京城銀(2809)對2021年下半年放款持續成長審慎樂觀，股價近日表現強於大盤，12日觸及41.65元、歷時50天完成填息，今（17）日開高後在買盤敲進下上漲3.06％至42.1元，終場上漲2.45％、收於41.85元，創5月中以來近3個月波段高點。

京城銀上半年自結淨收益56.24億元、年增達63.68％，稅後淨利43.34億元、年增達1.18倍，每股盈餘（EPS）3.87元，齊創同期新高。其中，利息淨收益27.56億元、手續費淨收益10.2億元，分別年增10.52％及0.96％，其他淨收益18.46億元，較去年同期顯著轉盈。

京城銀截至6月底放款餘額2006億元，較去年底成長7％，帶動上半年利息淨收益成長。雖然淨利差（NIM）降至1.85％，存放利差降至1.88％，仍顯著高於國銀平均。京城銀預期下半年放款利率將持穩，目標淨利差維持接近上半年水準。

京城銀7月自結合併淨收益8.59億元，雖月減21.33％、年減21.49％，但稅前淨利8.24億元，僅月減7.55％、仍年增達34.63％，稅後淨利7.38億元，月減6.1％、年增達29.64％，每股盈餘（EPS）0.66元，三者均創同期新高。

累計京城銀前7月自結合併淨收益64.84億元、年增達43.1％，稅前淨利58.66億元、年增達94.6％，稅後淨利50.72億元、年增達98.47％，稅前每股盈餘5.24元、稅後每股盈餘4.53元，全數改寫同期新高。

京城銀董事長戴誠志認為，疫情導致全球局勢仍不甚明朗，經營上將採滾動式管理「走一步算一步」，聚焦管控風險、維持營運穩定。不過，上半年放款及存款業務成長均不錯，且處分不少海外債部位保有投資彈性，認為擁有充足條件等待，進一步觀察局勢變化。

同時，台灣疫情應可獲得控制，主計總處預期全年經濟成長率5.46％，京城銀對下半年放款業務成長維持審慎樂觀。特別是該行分行主要位於雲嘉南，受疫情影響相對較小，經濟活動穩定、客戶平穩增長，有利持續累積存款、提供足夠放款成長空間。