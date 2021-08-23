9月台指期今日開盤上漲239點，為16427點，金融期、電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期上週五下跌140點至16188點。價差方面，台指期逆價差擴至-153.94點，電子期逆價差擴至-6.72點，金融期逆價差擴至-14.06點。現貨部分，三大法人賣超148.35億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2807口至-12060口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3196口至-20640口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少725口至-10946口。

永豐期貨表示，台股連續多日下跌，加上美股也制高點回落，短線上方賣壓仍重，大盤短期不排除再度向下回測年線，投資人不宜隨意接刀。

永豐期貨表示，台股從前波高點以來已下跌近千點，技術面上均線呈空頭排列，且成交量縮下跌，電子股跌深也不見承接買盤，短線恐還未見到落底的跡象。