在最近一次的較大規模整頓中，也就是中國大陸監管單位於7月時曾宣稱，滴滴出行公司數據的安全性需全面調查，當這家在美國紐約上市的網約車集團聞此利空消息後，市值立馬蒸發兩成左右。目前，滴滴在紐約的股價，也只有當初掛牌的一半約7美元上下。

同時，北京這陣子對自家科技企業大動作審視，也讓港股中相關族群重挫大失血。港交所恆生科技指數，從2021年初的高峰逾萬點之後，便像溜滑梯似地一路下滑，迄今，已跌落6000點關卡。短短約半年，這些科技類股直接腰斬對半砍。外界也好奇，究竟北京政府這波整肅行動何時才會消停。

4月份，中國大陸電商巨頭阿里巴巴，曾以反壟斷為由吞下一張高達28億美元罰單。策略顧問機構Trivium認為，中國大陸這樣做就是讓這些中企了解，大數據與網路安全符合規範才可永續經營下去。

總部位於中國大陸北京的滴滴出行，主要業務是基於社會經濟分享下，能預約或當下使用的交通共享APP。由於未來營運想像空間極大，故全球投資大腕都有相當資金挹注。雖然中國大陸與滴滴都未多加說明，但市場臆測，北京政府藉著整頓滴滴與其它在美掛牌的中企，就是要讓外界了解，即使陸企遠赴它鄉上市中央還是有主控權能左右得了。

日前，就在滴滴出行這樁高達44億美元IPO（股票首次公開交易）後沒幾天的7月2日，中國大陸就高調出手。據悉，當地官員有45個工作天，可以展開其調查工作。對於外界盛傳，滴滴出行高層將異動、公司所蒐集到約6億民眾的大數據，將讓渡給有國企背景的第3方公司，以及滴滴除要引入大股東等等。

當然，滴滴也低調回應上述報導不真實，且未經查證。

英國金融時報表示，全球投資者現在很擔心滴滴已經被下指導棋，將從紐約證交所下市。同時，北京政府可能會擁有滴滴的黃金股份，表示日後中央將更容易掐住滴滴的咽喉。黃金股份，簡單來說就是政府可用國民生計或國家安全等理由，在一家企業中享有獨特優先權，進而控管該公司。

4月時，北京中央色彩濃厚的一家智庫，曾發表一篇報告指出，為了廣大群體的福祉，政府應要執行這種黃金股權力。因此，才讓外界認為中央勢必要把手直接深入滴滴內。

同樣地，滴滴也拒絕回應。

中國大陸為何會拿滴滴出行開刀，相關IPO人士也丈二金剛摸不著腦袋，正在尋找原因與答案。在美國紐約，律師正代表滴滴的投資者提起集體訴訟，宣稱之前被滴滴誤導，且滴滴未如實傳達正確訊息，因中國大陸法律顧問曾掛保證，滴滴完全遵守法規。至於幫滴滴出行IPO的券商，如高盛與摩根士丹利，現在也捲入這場整頓風暴中。

擁有滴滴約兩成股份的最大金主日本軟銀集團，對於到底要續抱還是脫手，現在是騎虎難下，因為昔日的金雞母現在已經變成一顆燙手山芋。不過軟銀老闆孫正義日前曾說過，軟銀將慢慢縮減中國大陸新創公司投入金額，除非當地政府大力整頓輪廓能愈加明顯。

除了網安信息部門外，國安、自然資源、交通，稅務、警察甚至反壟斷等，至少有7個不同政府單位正在審視滴滴業務合法性。人多嘴雜下，滴滴未來前景更是增添諸多不確定性。其中，外界所不解的是，為何有這麼多不同的單位都有調查權，因為網路安全性似乎跟稅賦、交通甚至與自然資源，好像都沒有什麼直接關聯性。

為全面治理網路大數據與個資隱私，滴滴可說是中國大陸第一個網安多方位的審查對象。就過去常理來說，中央政府對這些陸企的細節不會管這麼多，但還是有些政府其它部門希望能藉此樹立標竿，好讓這些公司行號可以有規可循。

至於滴滴被強迫下架的APP能否再重新上架，還是北京政府會再祭出更嚴厲管控措施，全世界也正瞪大眼睛在關注著。因為，中國官方未來一舉一動，沒人能知且沒人能曉也。