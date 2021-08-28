國防部將提出2000億特別預算，全量產多項攻陸、防空及制海飛彈，以確保國家安全。這項重大採購讓我們看到豪豬身影，想來自保中存在著不少的異想天開。

豪豬自保是藉由棘刺的釋出，讓掠奪者難以接近、知難或受傷而退。有些人認為要學習豪豬的自衛行為，建置高密度的飛彈，就可以類比棘刺，達到在台海的自衛效果。這一想法，表面上似乎不無道理，但經詳細嚴謹的審視，不禁讓人懷疑是否過於簡化？2000億的預算，對日益緊縮的政府財政，不是小數目。在戰略評估上，此一軍事投資是否足以大幅降低或削弱大陸後續的攻擊行動，不無疑問。

無庸置疑要支持國防，但預算要花在刀口上。細看此一軍事採購，發覺許多關鍵問題值得探討：

第一，國家安全戰略、國防軍事戰略與2000億的飛彈採購案，彼此相互間的指導與支持關係需要有清晰的邏輯概念，採購案全未慮及。這麼多類型的飛彈，涵蓋攻陸、防空、制海及巡弋飛彈，各其特殊功能，將各類型飛彈集中於單一特別預算案，好比將雞、鴨、鵝等一起養殖，無視各類飛彈的特殊需求，完全不具整合功效。

第二，增加特別預算，宜由各軍種使用單位考量外購與國內自製的混編比率，由各軍種建案自行實施專案管理，以支持戰時各軍種的任務需求，此項採購也缺乏對此考量。

第三，現代戰爭需要精準制導武器系統，飛彈只是其中一環。2000億應該涵蓋指管系統、通信系統、發射系統、基地設施、人員訓練等問題納入。量產飛彈不是問題，沒有配套整體規劃及考量，數量眾多的飛彈將難以發射。目前量產每一種飛彈都有其獨立專屬的發射架系統，軍艦空間有限難以適用，因此美國艦用MK-41垂直發射系統，可發射近程防空、中程防空、反導、攻船、反潛及攻陸等飛彈於一身，就是明顯一例。

第四，如果在第一波導彈制壓，第二波無人機的威脅下，還有多少偵搜系統能夠存活？瞎眼的豪豬不知掠奪者的來向，將無法靈活轉身運動，難道要以尾部面對掠奪者的攻擊方向？沒有偵搜系統及目標獲得系統，飛彈也將無法精準攻擊預定目標。台灣的短板是在觀通偵測系統及指揮管制系統的脆弱性，大陸擺明若衝突一起，首波攻勢就是雷達站及指揮中心，沒有整體的配套考量是國防採購的大忌。

國防部及總統府不斷宣稱，要發展不對稱作戰，但這項軍事投資卻都是對稱性的。大陸有多少飛彈，我們就相對投入資源發展飛彈，是否會掉進對稱作戰的陷阱，導致政策與戰略的不一致性？蔡政府在採購前要再深思熟慮了，2000億可是大錢啊！（作者為美國緊急應變管理協會台灣代表）