因為新冠病毒仍尚未有效控制，故日本緊急狀態一直無法解除，當地8月服務業採購經理人指數(PMI)也因此重挫，跌幅創2020年5月以來新低。

au Jibun銀行日本8月服務業PMI的終值，經季節性調整後從7月份的47.4再跌至42.9，比初值43.5還要來得糟。此指數編製機構IHS Markit表示，日本服務業在8月時經營加速惡化。要怪還是得怪Delta新變種病毒株。

8月時，日本政府下令將緊急狀態實施範圍與限制，擴大到日本更多地區。雖許多民眾不願配合，還是照樣外出與群聚，但商業活動難免受到影響。

日本8月PMI已連19個月都處於景氣榮枯點50以下，此為繼2010年3月出現連續27個月都處於榮枯點之下後，當地服務業不景氣持續最長的一段時間。

至於製造業與服務業合併計算的綜合數值，也是從7月的終值48.8，跌至1年低點45.5。IHS Markit指出，儘管風險程度仍沒減少，但民間業者對前景還是沒有灰心。