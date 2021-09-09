缺料狀況未如預期紓解，衝擊台達電(2308)8月營收，台達電8月合併營收下滑至259.24億元，意外呈現月減1.7%，為今年2月以來低點，在疫情及缺料影響下，台達電第3季合併營收能否維持往年趨勢優於第2季，須視9月合併營收表現。

原本預期缺料最艱難的時間已過，但馬來西亞、越南等東南亞各國新冠肺炎疫情持續延燒，IC缺料問題惡化，影響到車廠等生產，也衝擊到台達電旺季營運，台達電8月合併營收為259.24億元，月減1.7%，年增3%，為今年2月以來低點，累計前8月合併營業收入為2035.56億元，較去年同期成長15%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件約佔台達電8月營收61%，基礎設施約佔25%，自動化約佔14%。

往年第3季為台達電全年營運高峰，受到疫情及缺料干擾，台達電7月及8月合併營收約523億元，能否延續往年第3季優於第2季，或是因訂單遞延，全年營運高峰落在第4季有待觀察。