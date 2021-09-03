國防部公布《中共軍力報告書》，對中共的軍事威脅表達了擔憂。蔡總統在「2021亞太安全對話」中表示，台灣可以成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量。無論是自保或維持區域穩定，都需要一支令人信賴的軍隊，相信這也是國人共同的期盼，但是近年來國軍的狀況卻不像政府所宣傳的那麼令人放心。

募兵制積弊日深

國軍建軍即將百年，從大陸來到台灣70年，經過數度整編與改制，多年來在「反攻復國」指導下，必須維持一支龐大的軍隊，所有健康男性到了20歲，就必須到軍中服2至3年的兵役，以維繫軍隊的運作。一般男性到部隊最底層當士兵，大學、研究所畢業生則施予預備軍官訓練，補充常備軍官的不足，多年來台灣的國防安全，很大一部分是由義務役官、士、兵付出青春歲月換來的。

許多老兵大叔總愛津津樂道，當年服役時如何辛苦，訓練如何精實，長官如何嚴厲，然後就會感嘆，現在的「草莓兵」如何不堪！言談之中，頗有「昨是今非」之感。其實國軍在兩蔣時代一直維持「聖雄」的形象，只能讚美不能批評，就算出了什麼事，只要一句「軍事機密」就可以瞞混過去。

戒嚴時代國軍「社會化」不足，在社會開放及政黨輪替後，對民代及媒體的監督顯得驚慌失措，力不從心，無論是訓練意外、採購弊案或是不當管教等等，都引起國人高度關心，將軍們也沒有解決的辦法，往往急著重懲快罰，以符合社會的期待。

政治人物發現，看似威風的大將軍，在他們面前卻是如此「溫馴」及善解人意，對軍方有什麼需求，軍方總是全力配合，要土地就遷移營區，要補助就發現金，陳水扁總統登高一呼要縮減役期，就從2年一路減到1年。馬總統認為兩岸關係穩定，軍備可以裁減，甚至為了避免激怒中共，不去校閱「漢光演習」，還要求不打實彈。指揮官只要做好日常工作，必要時能救救災就可升官，誰還要認真練兵。

為了討好年輕族群，兵役制度徹底翻轉，1年的兵役時間已嫌不夠，又將役男改成僅需接受4個月的軍事訓練，常備部隊以招募志願役士兵為主，美其名為讓勞動力提早進入職場，避免浪費時間。當時國軍剛從「精實案」等三大裁撤方案中稍稍喘過氣來，又在政府的「期盼」下推行募兵制，既未妥慎評估，也不問問基層部隊長的意見，幾年下來，積弊日深。

拿掃把多過拿槍

為了提高成效，招募已成為各部隊最重要的事，每月、每季、每年都要有績效目標。試想基層部隊長平日要管救災、軍紀安全、戰演訓、環境內務，還要費心去招募，士兵役期到了要規勸續留，誰還有心力好好訓練部隊。

招募的原意是希望募得的士兵能長時間在部隊服役，以成為精熟的軍人。但是在資訊發達的當下，有意當兵的青年也會互相打聽，空軍較輕鬆，就算去陸軍也要選後勤部隊，千萬別選步炮裝，因此往往造成後勤兵額滿，主戰部隊缺人，拿掃把的比拿槍的多。甚至三軍聯訓時，還要去別營「借人」演訓，海軍艦艇要「併船」，才能開航。

國防部宣稱編現比達90%，但看看主戰部隊，不禁令人捏一把冷汗，若明日就開戰，是否能戰？平心而論，4個月的軍事訓練役，幹部只想讓他們平安結訓，學什麼體能戰技都是假的，只要平安結訓即可。花了這麼大的訓練資源，練出一群無用之兵，真有戰事，豈不是草菅人命。那麼，當初這些做決策的長官指揮道德何在？

在美國「抗中」大旗下，民進黨政府自願當馬前卒，美國自然也要有所表示，許多國軍夢寐以求的武器都同意出售，蔡總統也樂於當成是美方的安全保證，明年的國防預算已創下歷史新高。面對中共強大的軍事實力，國軍確實應具備相當的嚇阻戰力，但國軍20年來被政治人物搞得千瘡百孔，國防主事者也挺不直腰桿，只想做「優等生」、「乖寶寶」，長官如此軟弱，又怎能期待官兵做到「親愛精誠」、「三信心」？

國防部想恢復踢正步來陶鑄軍魂，那是否也可以通盤檢討一下，那些錯誤政略指導下所走的冤枉路。