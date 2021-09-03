市場預估日企未來獲利可望亮眼，以及日本國內政治日趨明顯化，因此日股3日時，雙雙創下新高紀錄。早盤結束時，日經指數收28,787.35點，漲243.84點或0.85%，創7月13日以來最高。同時，東證收1,999.39點，漲15.82點或0.8%，早盤時曾來到2000點，逼近1991年高點2013點。

Rheos Capital Works認為，日企在獲利預估方面都有好消息傳出，或許可為日股注入一股新活力。

2021年迄今，MSCI日本指數的每股獲利預估已成長約3成，甚至比美國還要來得好，讓年初表現失準的日股重獲優勢。

鋼鐵產業漲近3%，其中，新日鐵漲3.7%，JFE控股也漲4.5%。部分晶片個股強勢演出，周線已大漲的雷泰光電續漲4.3%，信越化學也漲2.8%。

日本政治方面，現任首相菅義偉表示，將專心抗疫且不選自民黨總裁。因此，隨著菅義偉任期只到9月底，預估將請辭首相一職。