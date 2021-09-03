高市庇護工場製作的秋節禮盒頗負盛名，消費者買美食可兼做公益。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

高市庇護工場多元經營，中秋節將屆，推出各式中秋禮盒，衝秋節買氣。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市11家庇護工場提供152名身障者工作機會，庇護工場多元經營，中秋節將屆，推出各式中秋禮盒，早鳥活動已有高雄在地12家企業團體採購，金額達462萬；為帶動中秋買氣，勞工局將於明（4日）下午在高雄漢神巨蛋廣場舉辦園遊會，消費者買300元，有機會抽到頭獎機車。

高市勞工局長周登春表示，高市11家庇護工場目前提供152名身心障礙者就業機會，庇護工場營業類型多樣，分別有餐飲、食品烘焙、蛋捲、香皂、服飾製作、冰品、飲料及清潔服務等，在多元經營的模式下，除協助提升身心障礙就業者的工作技能外，各庇護工場製作的秋節禮盒也頗負盛名。

庇護工場的秋節禮盒在勞工局積極推廣下，高雄在地企業熱心響應，其中「長興材料工業股份有限公司」已連續6年率先訂購，以行動支持庇護工場照顧身心障礙者就業，目前為止，共有12家企業團體採購庇護工場中秋商品，總金額達462萬元。

為了衝秋節買氣，勞工局將於9月4日下午於高雄漢神巨蛋廣場舉辦「庇護好物在這裡園遊會」，除公開頒獎致謝贊助企業外，並將進行抽獎，消費者購滿300元商品做公益，還可參加頭獎機車的抽獎活動，另加碼200元還可抽天竺鼠車抱枕。