IET-KY(英特磊)(4971)今天股東會完成董事改選，並通過每股配息1元。

IET-KY今天舉行股東會，2020年新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球大流行，IET-KY公司營運所在地美國德州，屬災情慘重的區域，疫情導致半導體供應鏈局部斷鏈，也造成客戶需求遞延，不過，疫情也促進宅經濟的熱潮，帶動網路內容與高速的需求，公司對生產與資源調度做了適切的規劃，營運在疫情開始後逐步恢復正常。

英特磊科技2020年合併營收為6.67億元，較2019年營收減少6.4%，稅後盈餘為6592萬3000仟元，淨利率10%，每股盈餘為1.84元。

英特磊2020年砷化鎵與磷化銦磊晶片佔總銷售額比率均較2019年低，個別產品銷售減少變動較大為砷化鎵pHEMT與磷化銦PIN磊晶片，銷售額成長較高的產品項目為國防合約，銻化鎵紅外磊晶片，以及MBE機台與硬體構件，上列產品加總佔總銷售額比重由2019年13.3%增高到29.0%，其他各主要磊晶產品變動幅度有限。

英特磊表示，各項產品的需求將持續，砷化鎵pHEMT與磷化銦PIN磊晶片需求亦將回升，國防合約，商用銻化鎵紅外材料，及分子束磊晶系統硬體構件合併銷售可望持續成長，總體而言，2020年營收與2019年相近，若無疫情干擾，收入應可成長，第4季起部份客戶開始追單，高端pHEMT，5G相關HBT，以及高速APD等磊晶需求動能已漸顯現，公司銷售額在疫情受到控制後應有較大增長空間。

今天股東會完成董事改選，新任董事為高永中、Kang-Lung Wang、熊卓華、吳威憲；新任獨立董事為張大成、陳冀平、鄭克勇、蔡坤明。