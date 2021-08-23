受惠全球成衣市場需求強勁，終端庫存消化快速所帶動，強信-KY(4560)第2季合併營收為4.21億元，年增58.3％，創下7個季度以來的新高表現，每股盈餘0.89元。目前的訂單能見度，配合傳統旺季來臨，保守可看到第4季，在需求暢旺下，公司7月合併營收亦創下兩年來新高，公司看好今年營運逐季成長可期，全年營收表現可望回到疫情前水準。

強信第2季合併營收為4.21億元，成長動能來自工業縫紉機整機廠因全球成衣訂單大增，使得包括刀具與針位組等零配件的庫存水位仍維持相對低檔；另外，工業縫紉機整機廠為提高其產品價值，亦擴大採購自動裝置相關產品。

第2季營業利益0.66億元，年增500％，稅後淨利0.6億元，年增774.7％，每股稅後盈餘為0.89元。而第2季毛利率為34.7％，季增1個百分點，已接近去年全年的36.3％水準，除因第1季受到大陸嚴重缺工導致生產成本增加，此問題已透過內部自動化及縮短學習曲線等有效改善外，經濟規模擴大與產品組合優化，單季產品銷售結構為刀類64％、針位組10％、自動裝置13％以及其他13％，其中高毛利的自動裝置產品占整體營收比重持續拉高，帶動毛利率提升。

強信指出，此波復甦成長力道不僅明確，且形成良性循環，刀具、針位組等在整機廠保持高稼動率，維持穩健成長趨勢無虞，此外，公司研發新型號針織智能自動化設備與自動裝置產品，在能充份協助業者合併多道生產工序，帶動效率提高，並進一步降低直接生產人力等助益下，亦可望維持高成長動能。