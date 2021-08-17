台股大盤近來震盪幅度較大，元大投信分析，主因與台股加權股價指數突破18,000點後出現獲利了結賣壓，且陸股與港股近期修正幅度較大，引發市場資金避險意識提高，全球資金回流美元資產有關。不過從台灣經濟成長率（GDP年增率）、採購經理人指數（PMI）等多項經濟數據來看，台股基本面無虞。

時序進入科技大廠法說周，包括聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)等產業龍頭股財報與營運展望均有不錯的表現，且Apple拉貨動能可望於今年第三季轉強，且第四季進入耶誕備貨與銷售旺季，預期下半年產業旺季效應仍可期，在產業基本面與企業獲利向上看法支撐下，指數尚未有大幅修正風險。

由於大盤處修正期，基金配置建議精選一籃子優質台股標的分散風險，元大「五小福」台股系列基金的架構可作為投資人參考。「元大五小福」是元大發行行的5檔基金，其中，元大高科技基金自科技產業中，精選市場趨勢向上、可望高成長獲利且預期管理效率佳的績優股；元大卓越基金，以高科技產業搭配傳產，精選全球市場需求趨勢向上的公司；元大多福基金則精選上市櫃中盈餘可望大幅成長的優質潛力股，適合希望掌握潛力股股價發酵契機的投資人；元大經貿基金嚴選國家經濟建設相關產業，與以外銷為主要營收來源之上市櫃公司，以期為投資人追求穩健成長報酬的機會；元大2001基金，挖掘獲利與股價具行情潛力的強勢股，並加入大盤趨勢考量，隨時因應調整持股。